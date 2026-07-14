В Калининграде арестовали полицейских, подозреваемых в крышевании нелегальных бизнесменов на острове Канта

По версии следствия, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года полицейский и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии, в историческом районе Калининграда. Взамен полицейский сообщал им о времени проведения проверок по выявлению административных правонарушений на данной территории. Следствие полагает, что общая сумма взятки составила свыше одного миллиона рублей.