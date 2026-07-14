Бывшая невеста Лепса сбегает в Испанию": 20-летняя Аврора Киба засветилась на светской вечеринке в Москве и раскрыла планы

Громкое расставание с Григорием Лепсом не сломило Аврору Кибу! Бывшая невеста 63-летнего певца неожиданно появилась на светском мероприятии на крыше одного из самых модных отелей Москвы и выглядела просто сияющей. Девушка призналась, что совсем скоро уезжает в Европу — её ждёт любимая Испания, где она планирует отдыхать и наслаждаться жизнью. Аврора полна энергии и позитива: она радуется каждому дню и строит новые планы. Смотрим, как выглядит счастливая и свободная Киба в стильном образе с золотым браслетом и блестящими джинсами.