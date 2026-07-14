Всех бросил, а Ханге руки расцеловал": Неприятный Пилягин показал, кто для него настоящая звезда

На светском мероприятии случился настоящий фурор! Блогер Олег Пилягин, известный как Неприятный Пилягин, устроил показательную сцену: увидев телеведущую Елену Хангу, он мгновенно забыл обо всех остальных знаменитостях. Бросил всех звёзд, подбежал к ней и принялся галантно целовать руки. Елена Ханга — культовая телеведущая, которая прославилась программой «Про это» и навсегда вписала своё имя в историю телевидения. Судя по всему, только рядом с ней Пилягин чувствовал себя абсолютно счастливым! Смотрим, как настоящий ценитель делает комплименты главной звезде вечера.