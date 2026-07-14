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Всех бросил, а Ханге руки расцеловал": Неприятный Пилягин показал, кто для него настоящая звезда

На светском мероприятии случился настоящий фурор! Блогер Олег Пилягин, известный как Неприятный Пилягин, устроил показательную сцену: увидев телеведущую Елену Хангу, он мгновенно забыл обо всех остальных знаменитостях. Бросил всех звёзд, подбежал к ней и принялся галантно целовать руки. Елена Ханга — культовая телеведущая, которая прославилась программой «Про это» и навсегда вписала своё имя в историю телевидения. Судя по всему, только рядом с ней Пилягин чувствовал себя абсолютно счастливым! Смотрим, как настоящий ценитель делает комплименты главной звезде вечера.

На светском мероприятии случился настоящий фурор! Блогер Олег Пилягин, известный как Неприятный Пилягин, устроил показательную сцену: увидев телеведущую Елену Хангу, он мгновенно забыл обо всех остальных знаменитостях. Бросил всех звёзд, подбежал к ней и принялся галантно целовать руки.

Елена Ханга — культовая телеведущая, которая прославилась программой «Про это» и навсегда вписала своё имя в историю телевидения. Судя по всему, только рядом с ней Пилягин чувствовал себя абсолютно счастливым! Смотрим, как настоящий ценитель делает комплименты главной звезде вечера.