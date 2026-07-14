Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов раскрыл правду о своих ролях: сравнил с борщом

Актер Фёдор Добронравов, который хорошо известен миллионам зрителей по роли в сериале «Сваты», раскрыл правду о своих любимых ролях. Многие считают, что Добронравов предпочитает сниматься в комедиях, но оказалось, что все не так однозначно. «Невозможно каждый день есть только борщ» , — пояснил звездный актер. Смотрите видеооткровения Федора Добронравова.