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Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов раскрыл правду о своих ролях: сравнил с борщом

Актер Фёдор Добронравов, который хорошо известен миллионам зрителей по роли в сериале «Сваты», раскрыл правду о своих любимых ролях. Многие считают, что Добронравов предпочитает сниматься в комедиях, но оказалось, что все не так однозначно. «Невозможно каждый день есть только борщ» , — пояснил звездный актер. Смотрите видеооткровения Федора Добронравова.

Актер Фёдор Добронравов, который хорошо известен миллионам зрителей по роли в сериале «Сваты», раскрыл правду о своих любимых ролях. Многие считают, что Добронравов предпочитает сниматься в комедиях, но оказалось, что все не так однозначно. «Невозможно каждый день есть только борщ» , — пояснил звездный актер. Смотрите видеооткровения Федора Добронравова.