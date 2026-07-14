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Ковчег для апокалипсиса по цене кроссовера: Французы придумали капсулу, которая спасёт от бомбы

Компания Momentum Technologies из Франции явила публике футуристическое убежище под названием Lifepod. Этот автономный модуль, по замыслу создателей, способен уберечь человека от пуль и бомбовых ударов, пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

Корпус капсулы выполнен из высокопрочных технических сортов стали. При этом инженерам удалось сохранить мобильность конструкции.

Разработчики подчёркивают, что их детище принципиально отличается от классических стационарных бункеров, заточенных под какую-то одну угрозу. Укрытие можно перевозить в контейнере, транспортировать вертолётом, складировать друг на друга и быстро разворачивать как в городской застройке, так и на удалённых промышленных площадках.

За неё, конечно придётся раскошелиться. Сама капсула в базовом исполнении обойдётся заказчику в сумму от 25 до 35 тысяч фунтов стерлингов: около 2,6 — 3,6 миллиона рублей.

Ранее в РАН рассказали, что российские учёные создали радиопротектор, позволяющий смягчить разрушительное действие ионизирующего излучения на организм, и сейчас препарат проходит экспертизу. Средство призвано оберегать здоровые ткани во время лучевой терапии, не ослабляя при этом губительного воздействия на саму опухоль, а также рассматривается как элемент радиационной безопасности при техногенных инцидентах.

Всё о новых устройствах, программном обеспечении и цифровых трендах — читайте в разделе «Технологии» на Life.ru.

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