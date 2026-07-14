Ковчег для апокалипсиса по цене кроссовера: Французы придумали капсулу, которая спасёт от бомбы

Корпус капсулы выполнен из высокопрочных технических сортов стали. При этом инженерам удалось сохранить мобильность конструкции.
Разработчики подчёркивают, что их детище принципиально отличается от классических стационарных бункеров, заточенных под какую-то одну угрозу. Укрытие можно перевозить в контейнере, транспортировать вертолётом, складировать друг на друга и быстро разворачивать как в городской застройке, так и на удалённых промышленных площадках.
За неё, конечно придётся раскошелиться. Сама капсула в базовом исполнении обойдётся заказчику в сумму от 25 до 35 тысяч фунтов стерлингов: около 2,6 — 3,6 миллиона рублей.
Ранее в РАН рассказали, что российские учёные создали радиопротектор, позволяющий смягчить разрушительное действие ионизирующего излучения на организм, и сейчас препарат проходит экспертизу. Средство призвано оберегать здоровые ткани во время лучевой терапии, не ослабляя при этом губительного воздействия на саму опухоль, а также рассматривается как элемент радиационной безопасности при техногенных инцидентах.
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