Ковчег для апокалипсиса по цене кроссовера: Французы придумали капсулу, которая спасёт от бомбы

Ранее в РАН рассказали, что российские учёные создали радиопротектор, позволяющий смягчить разрушительное действие ионизирующего излучения на организм, и сейчас препарат проходит экспертизу. Средство призвано оберегать здоровые ткани во время лучевой терапии, не ослабляя при этом губительного воздействия на саму опухоль, а также рассматривается как элемент радиационной безопасности при техногенных инцидентах.