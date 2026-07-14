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Суд оставил в СИЗО Диану Шурыгину

Суд оставил в СИЗО Диану Шурыгину Троицкий райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Дианы Шляниной, известной как Диана Шурыгина.

Источник: РБК

Суд оставил в СИЗО Диану Шурыгину.

Троицкий райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Дианы Шляниной, известной как Диана Шурыгина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В июне суд отправил Шлянину под домашний арест — до 19 июля. ТАСС сообщал, что против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группой лиц.

Блогеру запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, а также переписываться и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката. Исключение было сделано для вызова экстренных служб.

9 июля суд заменил домашний арест на заключение под стражу.

Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» в 2017 году, ей было 16 лет. Шурыгина рассказала, что ее изнасиловал знакомый — 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, позже срок сократили. В январе 2018-го Семенов вышел по УДО.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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