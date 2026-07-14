Суд оставил в СИЗО Диану Шурыгину.
Троицкий райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Дианы Шляниной, известной как Диана Шурыгина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
В июне суд отправил Шлянину под домашний арест — до 19 июля. ТАСС сообщал, что против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группой лиц.
Блогеру запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, а также переписываться и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката. Исключение было сделано для вызова экстренных служб.
9 июля суд заменил домашний арест на заключение под стражу.
Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» в 2017 году, ей было 16 лет. Шурыгина рассказала, что ее изнасиловал знакомый — 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, позже срок сократили. В январе 2018-го Семенов вышел по УДО.
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