Суд оставил в СИЗО Диану Шурыгину.

Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» в 2017 году, ей было 16 лет. Шурыгина рассказала, что ее изнасиловал знакомый — 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, позже срок сократили. В январе 2018-го Семенов вышел по УДО.