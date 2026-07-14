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Бывшая жена футболиста Погребняка вышла в свет в платье за сотни тысяч: шик, блеск

Мария Погребняк, бывшая супруга известного футболиста Павла Погребняка и мама троих детей, появилась на светском мероприятии в образе, который заставил всех обернуться! Многодетная мама выбрала длинное вечернее платье, расшитое стразами, которое идеально подчеркнуло её статус и безупречный вкус. Роскошный наряд она дополнила белой сумкой известного бренда и массивными украшениями, создав по-настоящему королевский лук. Смотрите, как сияет звезда, которая после развода с футболистом и нового брака с бизнесменом Игорем Головинским чувствует себя увереннее, чем когда-либо.

Мария Погребняк, бывшая супруга известного футболиста Павла Погребняка и мама троих детей, появилась на светском мероприятии в образе, который заставил всех обернуться! Многодетная мама выбрала длинное вечернее платье, расшитое стразами, которое идеально подчеркнуло её статус и безупречный вкус. Роскошный наряд она дополнила белой сумкой известного бренда и массивными украшениями, создав по-настоящему королевский лук. Смотрите, как сияет звезда, которая после развода с футболистом и нового брака с бизнесменом Игорем Головинским чувствует себя увереннее, чем когда-либо.