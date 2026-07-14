Топ-7 самых дефицитных профессий в России составили эксперты

Минтруд назвал самые востребованные рабочие профессии в России. Список возглавляют швеи, слесари и сварщики, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Волгоградцам, которые ищут работу или планируют переобучение, стоит учитывать этот спрос — он актуален и для региональных компаний.
Предприятиям требуется 85 тысяч швей, 83 тысячи слесарей и 33 тысячи сварщиков. Далее в списке — машинисты (29 тысяч), электромонтеры (25 тысяч), повара (21 тысяча) и каменщики (10 тысяч).
По прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике дополнительно понадобится три миллиона квалифицированных рабочих.
По словам Котякова, все больше рабочих проходит переобучение и осваивает дополнительные профессии. При этом 70% россиян считают рабочие профессии престижными.
Ранее сообщалось, кто без очереди может заправиться на АЗС.