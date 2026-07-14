Топ-7 самых дефицитных профессий в России составили эксперты

Предприятиям требуется 85 тысяч швей, 83 тысячи слесарей и 33 тысячи сварщиков. Далее в списке — машинисты (29 тысяч), электромонтеры (25 тысяч), повара (21 тысяча) и каменщики (10 тысяч).