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Топ-7 самых дефицитных профессий в России составили эксперты

В Минтруда считают, что эти специальности будут нужны в ближайшие годы.

Минтруд назвал самые востребованные рабочие профессии в России. Список возглавляют швеи, слесари и сварщики, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Волгоградцам, которые ищут работу или планируют переобучение, стоит учитывать этот спрос — он актуален и для региональных компаний.

Предприятиям требуется 85 тысяч швей, 83 тысячи слесарей и 33 тысячи сварщиков. Далее в списке — машинисты (29 тысяч), электромонтеры (25 тысяч), повара (21 тысяча) и каменщики (10 тысяч).

По прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике дополнительно понадобится три миллиона квалифицированных рабочих.

По словам Котякова, все больше рабочих проходит переобучение и осваивает дополнительные профессии. При этом 70% россиян считают рабочие профессии престижными.

Ранее сообщалось, кто без очереди может заправиться на АЗС.

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