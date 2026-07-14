Как спасти урожай на даче после ливня: один из советов — не ходить по грядкам

Московское лето в этом году напоминает тропический сезон: изнуряющая жара сменяется мощными ливнями. Для растений такое «купание» — серьезный стресс, ведь избыток влаги так же опасен, как и засуха. По словам агронома Людмилы Воинковой, главная проблема заключается в том, что мокрая почва перестает дышать, а длительная влажность на листьях провоцирует развитие опасных грибковых заболеваний. Что с этим делать эксперт рассказала aif.ru.