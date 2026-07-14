Как спасти урожай на даче после ливня: один из советов — не ходить по грядкам

Московское лето в этом году напоминает тропический сезон: изнуряющая жара сменяется мощными ливнями. Для растений такое «купание» — серьезный стресс, ведь избыток влаги так же опасен, как и засуха. По словам агронома Людмилы Воинковой, главная проблема заключается в том, что мокрая почва перестает дышать, а длительная влажность на листьях провоцирует развитие опасных грибковых заболеваний. Что с этим делать эксперт рассказала aif.ru.
Специалист уточнила, что после ливня не стоит сразу хвататься за тяпку — ходить по мокрым грядкам вредно, земля спрессовывается, травмируя корни.
Воинкова уточнила, что когда земля подсохнет, достаточно аккуратно взрыхлить междурядья, чтобы открыть доступ кислорода. В этот период агроном не советует вносить удобрения — они только навредят ослабленным корням. Лучше поддержать растения мягкими препаратами, укрепляющими иммунитет, которые помогут им быстрее восстановиться.
Сырость привлекает слизней и улиток, которые разносят заразу. Эксперт рекомендует регулярно осматривать грядки и использовать щадящие биопрепараты для профилактики. Обработку лучше проводить в сухую безветренную погоду, чтобы средство успело впитаться и не смылось дождем.
Также агроном Владимир Викулов рассказал, как вырастить крупную и сладкую смородину. По его словам, получить хороший урожай можно при правильном подборе места и времени высадки.