В Райффайзенбанке опровергли обсуждение ЕС санкций против австрийской RBI

В мае 2024-го Raiffeisen на фоне санкционных ограничений против России решила отказаться от приобретения доли Strabag, а вскоре Rasperia Trading Limited попала под санкции США и ЕС. Несостоявшаяся сделка запустила судебное разбирательство в России. Так, в августе 2024-го «Распериа» обвинила RBI в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. В иске, поданном в Арбитражный суд Калининградской области, были указаны десять ответчиков, включая российский Райффайзенбанк. В рамках этого разбирательства суд арестовывал акции дочернего банка RBI, а в итоге в январе 2025-го обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа». Это привело к досозданию резервов российским банком и рекордным убыткам. Эквивалентный пакет Rasperia в Strabag был переведен на баланс Райффайзенбанка, но ни у него, ни у материнской структуры нет возможности распоряжаться активами — бумаги заблокированы из-за европейских санкций.