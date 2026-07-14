В Райффайзенбанке опровергли обсуждение ЕС санкций против австрийской RBI

Еврокомиссия 13 июля обсуждала предложение Австрии снять санкции ЕС с Rasperia Trading Limited в интересах Raiffeisen Bank International (RBI), а не санкции в отношении австрийской группы. Об этом РБК сообщил представитель Райффайзенбанка — «дочки» RBI в России.
«В ряде СМИ появились ошибочная интерпретация о якобы ограничительных мерах, обсуждаемых Европейской комиссией в рамках 21-го пакета санкций в отношении Raiffeisen Bank International (RBI). Это не соответствует действительности. Вопрос о введении каких-либо ограничений в отношении RBI не рассматривается. Предметом обсуждения, который в действительности связан с RBI, является ранее инициированное Австрией предложение о возможном снятии санкций Европейского союза с Rasperia Trading Limited. Другими словами, предложение о точечном послаблении ограничительных мер», — рассказал представитель российского дочернего банка RBI.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что министры иностранных дел ЕС 13 июля не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за разногласий по поводу «мер, относящихся к Raiffeisen Bank International» — материнской структуры российского Райффайзенбанка. В публикации не уточнялось, какие именно меры или ограничения обсуждались.
«Нам не известно о каких либо ограничениях против группы RBI, обсуждаемых в Брюсселе», — сообщил РБК представитель RBI. В российском Райффазенбанке РБК тоже отмечали, что речь не идет о введении «каких-либо ограничений в отношении банка».
«Обсуждается ранее поднятый вопрос, связанный с пакетом акций Strabag», — пояснял ранее представитель кредитной организации.
В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила о планах покупки 27,78% акций Strabag у Rasperia Trading Limited. Приобрести акции должен был российский Райффайзенбанк за €1,51 млрд, а потом передать их материнской структуре в виде дивидендов. До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был Олег Дерипаска, но впоследствии он полностью вышел из состава акционеров компании. Компания редомицилировалась в специальный административный район в Калининграде в качестве МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».
В мае 2024-го Raiffeisen на фоне санкционных ограничений против России решила отказаться от приобретения доли Strabag, а вскоре Rasperia Trading Limited попала под санкции США и ЕС. Несостоявшаяся сделка запустила судебное разбирательство в России. Так, в августе 2024-го «Распериа» обвинила RBI в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. В иске, поданном в Арбитражный суд Калининградской области, были указаны десять ответчиков, включая российский Райффайзенбанк. В рамках этого разбирательства суд арестовывал акции дочернего банка RBI, а в итоге в январе 2025-го обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа». Это привело к досозданию резервов российским банком и рекордным убыткам. Эквивалентный пакет Rasperia в Strabag был переведен на баланс Райффайзенбанка, но ни у него, ни у материнской структуры нет возможности распоряжаться активами — бумаги заблокированы из-за европейских санкций.
Чтобы компенсировать потери, RBI попросила Евросоюз отменить санкции в отношении компании Rasperia Trading. Но это предложение не раз отклонялось. Так произошло и во время обсуждения Еврокомиссии 13 июля, следует из разъяснений представителя Райффайзенбанка.
«Эта инициатива уже рассматривалась Еврокомиссией в рамках обсуждения корректировки ограничительных мер осенью 2025 года, но не была одобрена. Поскольку этот вопрос давно в фокусе европейских СМИ, первоисточник ограничился упоминанием уже известных обстоятельств», — сказал он.
При подготовке 21-го пакета санкций главы МИД стран ЕС договорились о включении в список ограничений против России 250 пунктов, которые касаются банков, криптооператоров и танкеров. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что работа над пакетом санкций «уже близка к завершению», но не исключила, что решение по ограничению цен на российскую нефть могут не успеть принять к крайнему сроку — среде, 15 июля.