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Макрон наградил Стармера орденом Почетного Легиона за поддержку Киева

Макрон заявил, что вручение Стармеру высшей награди Франции стало свидетельством благодарности народа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера орденом Почетного Легиона. Об этом сообщает издание The Independent.

Награждение прошло после завершения встречи «коалиции желающих» в Париже. Уточняется, что высшая государственная награда Франции была вручена британскому политику за его вклад в поддержку Украины и в знак признания работы Стармера в области безопасности Европы.

Макрон также высоко оценил «личные лидерские качества» премьер-министра Британии и его «порядочность». По словам президента Франции, награда стала свидетельством благодарности «всего французского народа».

Ранее KP.RU сообщал, что Кир Стармер официально объявил о своей отставке 22 июня. Причиной ухода с поста премьер-министра стали провальные результаты лейбористов на выборах в Британии 7 мая.

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