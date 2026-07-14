«Балтийский Шторм» разгромил Санкт-Петербург в историческом матче по регби в Светлом

«Балтийский Шторм» разгромил Санкт-Петербург в историческом матче Высшей лиги России по регби в Светлом. Команда из Калининградской области одержала уверенную победу со счетом 64:12.
Впервые в регионе на стадионе «Судоремонтник» прошел официальный матч Высшей лиги чемпионата России по классическому регби. Встречу посвятили Дню города Светлого, Дню рыбака, 80-летию Калининградской области и 55-летию регионального регби.
Символический стартовый удар перед игрой выполнил уроженец Светлого — бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года Дмитрий Розинкевич. После финального свистка глава Калининградской федерации регби Андрей Осипов получил медаль «Заслуженный ветеран регби России» за вклад в развитие этого вида спорта в регионе.
Победа над сборной Санкт-Петербурга стала для «Балтийского Шторма» третьей подряд в чемпионате. Команда закрепилась на первой строчке промежуточной турнирной таблицы.