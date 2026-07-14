«Балтийский Шторм» разгромил Санкт-Петербург в историческом матче по регби в Светлом

Символический стартовый удар перед игрой выполнил уроженец Светлого — бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года Дмитрий Розинкевич. После финального свистка глава Калининградской федерации регби Андрей Осипов получил медаль «Заслуженный ветеран регби России» за вклад в развитие этого вида спорта в регионе.