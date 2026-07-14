Существует ли биологический возраст: врач дал ответ

Гериатр Валерий Новоселов в беседе с aif.ru объяснил, что биологический возраст не совпадает с паспортным и зависит от работы органов, а не от даты рождения. По его словам, главный способ оценки — это функциональные возможности организма, а не анализы крови или внешность.