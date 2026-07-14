Существует ли биологический возраст: врач дал ответ

Гериатр Валерий Новоселов в беседе с aif.ru объяснил, что биологический возраст не совпадает с паспортным и зависит от работы органов, а не от даты рождения. По его словам, главный способ оценки — это функциональные возможности организма, а не анализы крови или внешность.
Специалист отметил, что люди стареют по-разному, но ключевые биологические этапы, такие как начало полового созревания или менопауза, за столетия не сдвинулись. Он подчеркнул, что современные люди дольше выглядят молодыми благодаря питанию и фитнесу, однако это не продлевает саму молодость.
Новоселов предупредил, что модные тесты на возраст по крови часто обманчивы, поскольку клинические показатели меняются лишь при болезнях, а возрастных норм не существует. Он пояснил, что коварство возрастных недугов в их бессимптомном развитии годами, но реальный возраст выдают скорость мышления, реакции и фильтрация почек.
Врач добавил, что здоровый образ жизни и умеренное питание улучшают состояние, но не отменяют неизбежного ухудшения функций органов. Измерять свой истинный возраст он советует не по документам и не по химии крови, а по тому, насколько эффективно работают мозг и внутренние системы.