Курский военный суд приступает к рассмотрению дела участников ЧВК «Ястреб»

По версии следствия, основной эпизод обвинения господина Марущенко связан с обманом 89 человек, желавших заключить контракт с Министерством обороны РФ. Следствие считает, что он вместе с другими фигурантами убеждал приходивших в военкомат граждан, что контракт с Минобороны заключается лишь формально, а фактически они будут служить в ЧВК «Ястреб», получать значительно больше денег и будут «освобождены от армейских проблем». После получения единовременных выплат с контрактников, по версии следствия, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы на оформление документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Следствие считает, что таким образом обвиняемые похитили более 8,8 млн руб.