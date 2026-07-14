Психолог оценила, стоит ли Бузовой петь

Ольга Бузова, как известно, много лет выступает на концертах, хотя не имеет профильного образования. Выступления Бузовой у зрителей вызывают неоднозначные чувства. Кто-то восхищается ею, кто-то- ненавидит. Так нужно ли Бузовой делать то, что она сейчас делает в медийном пространстве? Психолог- расстановщик Наталия Лебедева прокомментировала целесообразность поступков бывшей участницы «Дома-2».