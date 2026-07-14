Звезда «Ворониных» Георгий Дронов раскрыл, каким был в детстве

Актер Георгий Дронов, который хорошо известен по главной роли в сериале «Воронины», на светском мероприятии придавался воспоминаниям о детстве. Он рассказал, что вспоминает в первую очередь о своих школьных годах, а также раскрыл, был ли он хулиганом или наоборот- пай-мальчиком. Ответ на видео.