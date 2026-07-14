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Петербургская биржа с 21 июля будет продавать бензин только конечным потребителям

Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Согласно обновленным правилам, покупать горючее можно будет только для собственных нужд или в интересах третьих лиц, которые также являются конечными потребителями. Приобретать топливо для третьих лиц смогут только участники торгов, у которых есть статус члена биржи или секции «Нефтепродукты». Перечень таких участников будет опубликован в специальном разделе сайта биржи.

Под конечными потребителями понимаются юридические лица, которые используют нефтепродукты для собственных производственных или хозяйственных целей, обладающие необходимыми мощностями для их переработки (в том числе по давальческим или процессинговым схемам), а также владельцы сетей автозаправочных станций, говорится на сайте площадки.

Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

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