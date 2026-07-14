Петербургская биржа с 21 июля будет продавать бензин только конечным потребителям

Согласно обновленным правилам, покупать горючее можно будет только для собственных нужд или в интересах третьих лиц, которые также являются конечными потребителями. Приобретать топливо для третьих лиц смогут только участники торгов, у которых есть статус члена биржи или секции «Нефтепродукты». Перечень таких участников будет опубликован в специальном разделе сайта биржи.