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Певица Юлия Савичева показала живущую в Португалии дочь в день ее рождения

Российская певица Юлия Савичева во вторник, 14 июля, опубликовала фотографию своей дочери Анны, которой в этот день исполнилось девять лет. Она проживает в Португалии вместе со своими бабушкой и дедом.

Российская певица Юлия Савичева во вторник, 14 июля, опубликовала фотографию своей дочери Анны, которой в этот день исполнилось девять лет. Она проживает в Португалии вместе со своими бабушкой и дедом.

На одной из фотографий девочка предстала в ярком летнем платье с цветочным принтом. Она распустила длинные русые волосы и украсила их розовыми косичками. Анна позировала, сидя на ступенях открытой террасы и подперев голову рукой.

— Сладость моя, с днем рождения! 9 лет прошло! Как же быстро летит время, — написала Савичева в личном блоге.

9 июля телеведущая Тутта Ларсен опубликовала фотографию дочери Марфы в честь ее 16-летия. Снимок был сделан во время семейного отдыха на море. Девочка родилась в браке Ларсен с музыкантом Валерием Колосковым, за которого она вышла замуж в 2009 году.

В тот же день актер Мэттью Макконахи опубликовал фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке актер и его наследник были одеты в джинсы и голубые рубашки. Фотография была сделана в Остине — вблизи дома семьи. Леви является старшим сыном актера и его супруги Камилы Алвес.