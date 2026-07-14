Певица Юлия Савичева показала живущую в Португалии дочь в день ее рождения

В тот же день актер Мэттью Макконахи опубликовал фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке актер и его наследник были одеты в джинсы и голубые рубашки. Фотография была сделана в Остине — вблизи дома семьи. Леви является старшим сыном актера и его супруги Камилы Алвес.