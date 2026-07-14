Рак победил: на 54-м году умерла олимпийская чемпионка по биатлону Куклева

В активе Куклевой также серебряная медаль Игр в Нагано в эстафете, бронза Солт-Лейк-Сити 2002 года в командном зачете, а также три победы на чемпионатах мира в эстафетных гонках (2000, 2001, 2003). За время выступлений на Кубке мира она одержала 23 победы на отдельных этапах, девять из которых пришлись на личные соревнования.