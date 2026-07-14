Рак победил: на 54-м году умерла олимпийская чемпионка по биатлону Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева ушла из жизни 14 июля на 54-м году жизни. Спортсменка, заслужившая признание как выдающийся атлет и влиятельный педагог, долгие годы боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. В последние два месяца ее состояние резко ухудшилось, поэтому ей требовалось применение сильнодействующих препаратов и поддерживающей терапии, однако болезнь не поддалась лечению. Информацию о кончине подтвердили в Тюменском государственном университете.
Путь из Ишимбая в большую сборную.
Галина Алексеевна Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае Башкирской АССР. Спортивный путь она начала в возрасте одиннадцати лет, занимаясь лыжными гонками в детско-юношеской спортивной школе. В 1988 году перспективную спортсменку перевели в биатлонную секцию, где ее наставником стал заслуженный тренер Леонид Гурьев.
Благодаря высокой работоспособности, выносливости и точной стрельбе Куклева быстро прогрессировала, уже в 1990 году получив норматив мастера спорта СССР, а в 1993-м вошла в состав национальной сборной России. Спустя еще пять лет ей было официально присвоено звание заслуженного мастера спорта России за выдающиеся результаты на международной арене.
0,7 секунды, которые изменили все.
Главным достижением в карьере Куклевой стала победа на зимних Олимпийских играх в японском городе Нагано 1998 года. В спринтерской гонке на 7,5 километра она продемонстрировала безупречную технику на рубежах и уверенный ход по дистанции, обойдя немецкую спортсменку Уши Дизль всего на 0,7 секунды. Это золото стало первым олимпийским успехом российского биатлона в личных спринтерских дисциплинах после распада СССР.
В активе Куклевой также серебряная медаль Игр в Нагано в эстафете, бронза Солт-Лейк-Сити 2002 года в командном зачете, а также три победы на чемпионатах мира в эстафетных гонках (2000, 2001, 2003). За время выступлений на Кубке мира она одержала 23 победы на отдельных этапах, девять из которых пришлись на личные соревнования.
«Ворона» на танцполе и лидер на трассе.
В коллективе спортсменка была известна под прозвищем Ворона, которое закрепилось за ней благодаря популярному в девяностые годы хиту певицы Линды. На тренировочных сборах биатлонистки часто устраивали импровизированные вечеринки, где Куклева неизменно становилась центром внимания на танцполе.
Ее жизнерадостный характер и открытость контрастировали с требовательностью на трассе, создавая образ сильного и обаятельного лидера команды, способного поддерживать товарищей в сложные периоды подготовки.
Травма, которая поставила точку.
Карьеру на высшем уровне Куклева была вынуждена завершить в 2003 году в связи с хронической травмой руки. Длительное лечение в специализированных медицинских центрах не принесло ожидаемых результатов, поэтому спортсменка приняла решение уйти из профессионального биатлона. Однако этот переход не стал окончанием ее профессиональной реализации.
Она поступила в Тюменский государственный университет, который окончила с красным дипломом, успешно защитила диссертацию и получила ученую степень профессора.
Профессор с олимпийским золотом.
Даже после постановки диагноза и начала интенсивной терапии Куклева продолжала педагогическую деятельность. Она читала лекции, консультировала молодых специалистов и делилась опытом подготовки сборных.
Примечательно, что ее методические разработки и аналитические материалы и сегодня остаются востребованными в системе спортивной подготовки. Коллеги и студенты отмечали ее принципиальность, научную строгость и неизменную вовлеченность в учебный процесс до последних дней жизни.
Наследие легенды биатлона.
Смерть Галины Куклевой стала тяжелой утратой для всего российского биатлонного сообщества. В Федерации биатлона России, региональных спортивных школах и учебных заведениях Тюменской области выразили глубокие соболезнования семье и близким спортсменки.
Ее имя останется в истории отечественного спорта как символ воли к победе, профессиональной дисциплины и преданности делу воспитания нового поколения атлетов и научных кадров.