ABC: США начали наносить новые удары по Ирану

Соединенные Штаты вновь начали наносить удары по территории Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в американской администрации.
Уточняется, что атака со стороны США продолжается уже несколько часов. Данных о масштабах ударов и целях, по которым американские вооруженные силы наносят удары, пока нет.
Ранее KP.RU сообщал, что США вновь приступили к волне ударов по территории Ирана. Атаке подверглись цели в исламской республике на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. О новом витке эскалации стало известно вечером 13 июля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал новые атаки. Политик заявил, что удары будут масштабнее предыдущих.
Иран также атаковал американские объекты на Ближнем Востоке, поразив наблюдательные вышки и склады в Кувейте.