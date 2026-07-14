ABC: США начали наносить новые удары по Ирану

Ранее KP.RU сообщал, что США вновь приступили к волне ударов по территории Ирана. Атаке подверглись цели в исламской республике на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. О новом витке эскалации стало известно вечером 13 июля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал новые атаки. Политик заявил, что удары будут масштабнее предыдущих.