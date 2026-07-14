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Парк «Россия — моя история» в Ростове вошел в тройку самых посещаемых в стране

127,3 тысячи посещений зафиксировали в историческом парке Ростова за полгода.

Источник: Комсомольская правда

Парк «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону стал одним из самых посещаемых исторических парков в стране, сообщает правительства региона.

Исторический парк донской столицы стал вторым (127,3 тысячи посещений). Первое место у парка Тюмени (133,3 тысячи посещений), третье место заняло такое же образовательное пространство в Екатеринбурге (91,9 тысячи).

— Ростовский парк стал абсолютным лидером по числу школьников: его посетили больше 102 тысяч ребят. Как дополнение к урокам истории, развернули мультимедийные экспозиции, проводятся лекции, встречи с экспертами и специальные просветительские программы, — отметила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

Сеть исторических парков в 26 городах страны за шесть месяцев приняла больше 2,18 млн посетителей, из которых больше миллиона — школьники и студенты.

Мобильные исторические парки «Россия — моя история» за первое полугодие 2026 года разворачивали в Севастополе, Гурзуфе, Симферополе, Бердянске, Краснодаре, Евпатории и Ростове-на-Дону. Они приняли 42 781 посетителя, организовали 2 827 экскурсий.

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