Парк «Россия — моя история» в Ростове вошел в тройку самых посещаемых в стране

— Ростовский парк стал абсолютным лидером по числу школьников: его посетили больше 102 тысяч ребят. Как дополнение к урокам истории, развернули мультимедийные экспозиции, проводятся лекции, встречи с экспертами и специальные просветительские программы, — отметила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.