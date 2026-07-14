США и РФ продолжат координацию и обмен техническими аспектами орбитальных станций

«Договорились о трех основных вещах… Второе — мы, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», — сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.