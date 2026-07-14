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США и РФ продолжат координацию и обмен техническими аспектами орбитальных станций

Глава NASA Джаред Айзекман уточнил, что обсуждаемый вопрос касается общих стандартов, которые можно использовать в дальнейшем для станций обеих стран.

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 июля. /ТАСС/. Роскосмос и NASA будут и после окончания работы МКС продолжать координацию и обмен техническими аспектами своих орбитальных станций, сообщил гендиректор Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

«Договорились о трех основных вещах… Второе — мы, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», — сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.

Глава NASA Джаред Айзекман в свою очередь уточнил, что обсуждаемый вопрос касается общих стандартов, которые можно использовать в дальнейшем для станций обеих стран.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала в 17.48 мск 14 июля. В 20.52 мск он пристыковался к МКС. На «Союзе МС-29» на станцию прибыли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.

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