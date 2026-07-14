Работой правительства ФРГ и Мерца недовольны более 80% опрошенных немцев

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Более 80% жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ, 85% немцев не удовлетворены работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.
С момента вступления в должность канцлера ФРГ рейтинги одобрения Мерца обрушились и уже несколько месяцев стагнируют на минимальном уровне. Согласно результатам опроса, лишь 14% граждан Германии определенно довольны работой канцлера, что соответствует его антирекорду, зафиксированному в мае. В то же время 85% немцев не удовлетворены деятельностью Мерца — это максимальный показатель недовольства, который также впервые был достигнут в мае 2026 года.
Ненамного лучше граждане Германии оценивают и работу коллег Мерца по кабинету министров, о чем свидетельствуют результаты еще одного исследования, проведенного Forsa. Крайне низкие оценки получил и вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. 74% респондентов заявили, что недовольны его работой, и лишь 18% высказались в поддержку министра.
Как выяснили социологи, деятельность Мерца и Клингбайля оценивается преимущественно негативно и сторонниками их партий. Работой канцлера довольны всего 48% избирателей блока ХДС/ХСС, а деятельностью вице-канцлера — лишь 36% сторонников СДПГ.
Деятельностью правительства ФРГ на данный момент довольны лишь 18% граждан Германии, в то время как 82% опрошенных высказывают недовольство. Действиями властей не удовлетворено большинство сторонников как блока ХДС/ХСС (54%), так и входящей в правящую коалицию СДПГ (72%).
Опрос проводился с 7 по 13 июля. Выборка составила 2 503 респондента, статистическая погрешность — плюс-минус 2,5 процентного пункта. В специальном опросе касательно оценки работы федерального правительства, канцлера и вице-канцлера, который прошел с 10 по 13 июля, приняли участие 1 009 человек. Статистическая погрешность в данном случае составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
Нынешнее правительство ФРГ уже долгое время находится на дне социологических рейтингов. В настоящее время правительство работает над обширным пакетом реформ. В частности, планируется полностью реализовать рекомендации комиссии по пенсионной реформе. Блок ХДС/ХСС и СДПГ также согласовали пакет реформ, предусматривающий снижение налоговой нагрузки для лиц с низкими и средними доходами с 2027 года, меры по стимулированию рынка труда и дебюрократизацию.