Ремонт и переоснащение свыше 1,3 тыс. учреждений культуры провели на Кубани

«С 2015 года на Кубани отремонтировали и переоснастили более 1,3 тыс. учреждений культуры в рамках национальных проектов и на средства краевой госпрограммы: заменили кровли, обновили фасады, а где-то провели комплексные работы во всех помещениях. Большинство обновленных учреждений расположены в сельской местности, где в клубах и ДК сосредоточена вся культурная жизнь, творческие активности для молодежи и досуг старшего поколения. Стараемся создавать там комфортные условия», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.