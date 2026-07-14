Ремонт и переоснащение свыше 1,3 тыс. учреждений культуры провели на Кубани

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. учреждений культуры в Краснодарском крае отремонтировали и переоснастили с 2015 года. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.
Работы по модернизации домов культуры, клубов, музеев, театров и библиотек проводят власти региона в рамках национальных проектов «Культура», «Семья» и «Инфраструктура для жизни», а также краевой госпрограммы «Развитие культуры». Их реализацию курируют заместители главы региона Елена Воробьева и Дмитрий Маслов, а исполнителем является министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
«С 2015 года на Кубани отремонтировали и переоснастили более 1,3 тыс. учреждений культуры в рамках национальных проектов и на средства краевой госпрограммы: заменили кровли, обновили фасады, а где-то провели комплексные работы во всех помещениях. Большинство обновленных учреждений расположены в сельской местности, где в клубах и ДК сосредоточена вся культурная жизнь, творческие активности для молодежи и досуг старшего поколения. Стараемся создавать там комфортные условия», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кроме того, как отметил глава региона, власти уделяют большое внимание модернизации библиотек. Уже более 20 из них стали модельными. «Там создали удобное пространство для чтения и проведения мероприятий, рассчитанных на посетителей разного возраста. Как итог — заметно выросла их посещаемость», — добавил губернатор.
Учреждения культуры обновили уже в 18 муниципалитетах Краснодарского края. Так, в Северском районе провели капремонт Центра культурного развития «Афипский» и починили кровлю Ильского ДК. Модернизация Центральной детской библиотеки Ленинградского округа позволила открыть новые клубы — экологический, семейного чтения, для юных интеллектуалов, для любителей рисования, а также студию декоративно-прикладного творчества и театральную. В музее Павловского района теперь проводят тематические патриотические экскурсии с использованием сенсорных панелей.