Впервые в Северной Осетии школьники получили профессию экскурсовода

«Благодарю республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, его руководителя Петра Магометова, педагогов, директоров школ, родителей и всех партнеров проекта за совместную работу. Проект показал, что получить первую профессию школьники могут уже во время обучения в школе», — отметила министр.