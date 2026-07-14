Впервые в Северной Осетии школьники получили профессию экскурсовода

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июля. /ТАСС/. Школьникам Северной Осетии впервые вручили свидетельства о присвоении профессии экскурсовода. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова в Telegram-канале.
«Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию “Ассистент экскурсовода (гида)”. Вручила свидетельства о присвоении профессии 400 школьникам нашей республики», — говорится в сообщении.
Проект «Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода» начался в регионе в сентябре 2025 года. В течение учебного года ребята изучали историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности, музейную педагогику, психологию общения с туристами и проходили практическую подготовку.
По итогам обучения 61 школьник окончил программу с отличием.
«Благодарю республиканский центр детского и юношеского туризма и экскурсий, его руководителя Петра Магометова, педагогов, директоров школ, родителей и всех партнеров проекта за совместную работу. Проект показал, что получить первую профессию школьники могут уже во время обучения в школе», — отметила министр.