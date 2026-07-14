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Баканов: Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года

В 2028 году у России появится первый модуль своей станции РОС.

Источник: Комсомольская правда

Госкорпорация Роскосмос и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Баканов.

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал он на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к космической станции.

Баканов уточнил, что дату подписания соответствующего формального документа назвать пока сложно.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роскосмоса сообщил, что разрабатываемая Российская орбитальная станция (РОС) станет новой главой в области пилотируемой космонавтики.

По его словам, на будущей станции станут проводиться совершенно новые, дополнительные эксперименты.

Напомни, в апреле стало известно, что у России появится своя орбитальная станция РОС, ее первый модуль должен быть запущен уже в 2028 году.

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