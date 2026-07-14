Баканов: Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — сказал он на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к космической станции.
Баканов уточнил, что дату подписания соответствующего формального документа назвать пока сложно.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роскосмоса сообщил, что разрабатываемая Российская орбитальная станция (РОС) станет новой главой в области пилотируемой космонавтики.
По его словам, на будущей станции станут проводиться совершенно новые, дополнительные эксперименты.
Напомни, в апреле стало известно, что у России появится своя орбитальная станция РОС, ее первый модуль должен быть запущен уже в 2028 году.