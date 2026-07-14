«УП» узнала о связи убитой Березовской с нападениями на блогера Шария

Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, которую считают участницей покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, заявили о ее причастности к нападениям на блогера Анатолия Шария в Испании. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на близкие к следствию источники.
По данным издания, оба подозреваемых по делу — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович — начали сотрудничать со следствием и дают подробные показания. Следствие считает их организаторами взрыва в Монако.
Они рассказали на допросе, что до покушения украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Березовская участвовала в других операциях, в частности в нападениях, связанных с Анатолием Шарием. Подробности ее роли в инцидентах не приводятся.
В качестве мотивов Березовской подозреваемые назвали деньги. По их словам, женщина несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженки. Соучастием в преступлениях Березовская, как утверждают фигуранты дела о ее убийстве, рассчитывала заработать на покупку дома на Украине.
Как писало украинское издание «Страна», попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в $150 тыс., из которых, по версии следствия, Березовская получила $8 тыс.
Шарий несколько раз сообщал о нападениях на него и его семью в Испании. В конце октября 2023-го неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в дом блогера в каталонской Таррагоне. По его словам, испанская полиция связала случившееся с его расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе, к которому, по его версии, имеет отношение «украинский наркокартель». В 2022 году в здание уже бросали бутылку с зажигательной смесью.
В марте 2024-го Шарий рассказал о попытке нескольких мужчин обстрелять его автомобиль из автомата в Испании. «Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате», — рассказывал блогер в видеообращении. Он затем сообщил о намерении связаться с российскими спецслужбами.
Шарий покинул Украину в январе 2012 года, после чего в страну не возвращался. Он последовательно выступал с критикой всех руководителей страны и создал канал на YouTube с 3,4 млн подписчиков. В Киеве требовали экстрадиции блогера, однако испанские власти украинский запрос отклонили.
В 2019 году Шарий из-за рубежа создал на Украине партию, которую назвал своим именем. Ей не удалось пробиться в Верховную раду, однако на региональных выборах Партия Шария получила представительство в ряде городских советов.
СБУ в 2021-м обвинила Шария в госизмене и разжигании национальной вражды. Позже, в марте 2022-го, деятельность Партии Шария была приостановлена решением СНБО Украины. В июне того же года суд во Львове запретил деятельность партии.
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