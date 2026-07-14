«УП» узнала о связи убитой Березовской с нападениями на блогера Шария

Шарий несколько раз сообщал о нападениях на него и его семью в Испании. В конце октября 2023-го неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в дом блогера в каталонской Таррагоне. По его словам, испанская полиция связала случившееся с его расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе, к которому, по его версии, имеет отношение «украинский наркокартель». В 2022 году в здание уже бросали бутылку с зажигательной смесью.