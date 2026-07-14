Microsoft анонсировала глобальную переработку поиска в Windows 11

Разработчики переработали стартовую страницу, сократив визуальные элементы для ускорения доступа к истории запросов. Кроме того, структура выдачи теперь четко обозначает источник, будь то приложение, системная настройка, локальный или облачный файл, веб-страница либо предложение из Microsoft Store.