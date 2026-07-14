Microsoft анонсировала глобальную переработку поиска в Windows 11

Корпорация Microsoft сообщила о масштабном обновлении встроенного поиска в операционной системе Windows 11. Информация об этом появилась в официальном блоге компании.
Отмечается, что новая версия инструмента станет быстрее и минималистичнее, а из результатов выдачи полностью исчезнет рекламный контент.
Разработчики переработали стартовую страницу, сократив визуальные элементы для ускорения доступа к истории запросов. Кроме того, структура выдачи теперь четко обозначает источник, будь то приложение, системная настройка, локальный или облачный файл, веб-страница либо предложение из Microsoft Store.
Локальные данные и установленные программы будут ранжироваться выше интернет-ссылок. Также улучшена обработка опечаток и неполных слов.
По утверждению компании, теперь пользователи получат возможность в настройках отключать отображение веб-рекомендаций и контента из магазина приложений.
В настоящее время обновленный поиск доступен только участникам программы тестирования Windows Insider. Точные сроки выпуска релиза для широкой аудитории пока не называются.
Ранее сообщалось, что Microsoft продлила поддержку Windows 10 до осени 2027 года.