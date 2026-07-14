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Выход постороннего в эфир в районе Внукова не повлиял на безопасность полетов

Материалы передадут в правоохранительные органы.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несанкционированный выход постороннего лица в эфир на аварийной частоте в районе аэропорта Внуково не повлиял на безопасность полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

Ранее Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что 8 июля неизвестные вмешались в радиообмен между диспетчерами и экипажами самолетов в районе аэропорта Внуково, передавая ложные команды на аварийной частоте.

«Случай с несанкционированным выходом постороннего лица в эфир на аварийной частоте не сказался на безопасности полетов и проанализирован специалистами Росавиации», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что материалы будут переданы в правоохранительные органы.