Выход постороннего в эфир в районе Внукова не повлиял на безопасность полетов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Несанкционированный выход постороннего лица в эфир на аварийной частоте в районе аэропорта Внуково не повлиял на безопасность полетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.
Ранее Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что 8 июля неизвестные вмешались в радиообмен между диспетчерами и экипажами самолетов в районе аэропорта Внуково, передавая ложные команды на аварийной частоте.
«Случай с несанкционированным выходом постороннего лица в эфир на аварийной частоте не сказался на безопасности полетов и проанализирован специалистами Росавиации», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что материалы будут переданы в правоохранительные органы.