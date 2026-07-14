Баканов: Роскосмос и NASA начнут координацию спутников для избежания столкновений

БАЙКОНУР, 14 июля. /ТАСС/. Роскосмос и NASA начнут более детальную оординацию спутниковых группировок во избежание столкновений, сообщил гендиректор Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.
«Коллеги из NASA обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками. Возникают риски столкновений и этого допустить нельзя, поэтому мы будем очень плотно в этом направлении между “Роскосмосом” и NASA взаимодействовать», — поделился он на пресс-конференции после пристыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС.
По его словам, в российской группировке сотни аппаратов, а в группировке партнеров — тысячи.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур в 17:48 мск. Корабль пристыковался к орбитальной станции в 20:53 мск. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина (первая женщина — специальный корреспондент ТАСС на МКС), а также астронавт NASA Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.