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В Германии выступили с угрозами в адрес Калининграда и Крыма

Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге в соцсети X призвал усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

По его мнению, Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами России, а «дорогостоящими стратегическими уязвимостями».

Он призвал Европу оказывать воздействие на Калининград и Балтийское море, а Украину — на Крым.

В конце июня Владимир Путин заявил, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. Глава российского государства подчеркнул, что Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Путин также поручил проанализировать вовлеченность подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.

Москва не раз предупреждала, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.

В Совете Федерации указывали, что Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ.

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