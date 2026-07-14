В конце июня Владимир Путин заявил, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. Глава российского государства подчеркнул, что Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Путин также поручил проанализировать вовлеченность подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.