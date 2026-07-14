Француз Салиба получил травму в первом тайме полуфинала ЧМ с испанцами

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Франции по футболу Вильям Салиба получил травму в первом тайме полуфинального матча чемпионата мира против команды Испании.
На 30-й минуте вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.
25-летний Салиба выступает за английский «Арсенал». В сезоне-2025/26 он вместе с командой стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2026 защитник принял участие в пяти матчах из шести, отыграв все 90 минут в каждом из них. Он пропустил заключительную встречу группового этапа с норвежцами (4:1).
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