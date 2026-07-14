Скелет тираннозавра продали на торгах в США за рекордные 50,13 миллиона долларов

Скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) по имени Гас продали на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке. Он ушел с молотка за 50,13 миллиона долларов, что стало рекордом для палеонтологических лотов.
Останки хищника, возраст которого оценивается примерно в 67 миллионов лет, нашли в 2021 году на частном участке в штате Южная Дакота. Длина скелета составляет около 11,5 метра, высота — 3,8 метра. По данным экспертов аукционного дома, это один из наиболее полных сохранившихся экземпляров данного вида: во время раскопок удалось собрать 61 процент костей, говорится на сайте Sotheby’s.
Американский блогер Логан Пол продал редкую карточку «Покемонов» под названием The Pikachu Illustrator за рекордные 16,5 миллиона долларов. Он купил ее в 2022 году за 5,3 миллиона долларов, а теперь смог продать в три раза дороже, в том числе из-за дополнительного бриллиантового колье в комплекте.
Наследники коллекционера шейха Сауда бин Мухаммеда Аль Тани выставили на аукцион Christie’s «Зимнее яйцо» Фаберже, принадлежавшее Николаю II.