Скелет тираннозавра продали на торгах в США за рекордные 50,13 миллиона долларов

Останки хищника, возраст которого оценивается примерно в 67 миллионов лет, нашли в 2021 году на частном участке в штате Южная Дакота. Длина скелета составляет около 11,5 метра, высота — 3,8 метра. По данным экспертов аукционного дома, это один из наиболее полных сохранившихся экземпляров данного вида: во время раскопок удалось собрать 61 процент костей, говорится на сайте Sotheby’s.