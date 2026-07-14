Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в сборной Франции по футболу.
Форвард, который вышел в стартовом составе в матче ½ финала ЧМ по футболу против команды Испании, проводит 21-й матч на чемпионатах мира. Таким образом Мбаппе побил рекорд экс-голкипера французской команды Уго Льориса, на счету которого было 20 матчей.
Отметим, 27-летний нападающий также является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — на его счету 63 мяча, в том числе 19 на мундиалях.
Ранее Мбаппе прокомментировал ситуацию с незабитым пенальти в матче Франция — Марокко (2:0), который прошел в рамках четвертьфинала ЧМ-2026 по футболу.
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