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Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Игра против команды Испании стала для нападающего 21-й на мировых первенствах.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в сборной Франции по футболу.

Форвард, который вышел в стартовом составе в матче ½ финала ЧМ по футболу против команды Испании, проводит 21-й матч на чемпионатах мира. Таким образом Мбаппе побил рекорд экс-голкипера французской команды Уго Льориса, на счету которого было 20 матчей.

Отметим, 27-летний нападающий также является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — на его счету 63 мяча, в том числе 19 на мундиалях.

Ранее Мбаппе прокомментировал ситуацию с незабитым пенальти в матче Франция — Марокко (2:0), который прошел в рамках четвертьфинала ЧМ-2026 по футболу.

Отметим, ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Решающий матч турнира состоится в Ист-Ратерфорде в США.

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