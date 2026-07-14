Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по числу матчей на ЧМ

Форвард, который вышел в стартовом составе в матче ½ финала ЧМ по футболу против команды Испании, проводит 21-й матч на чемпионатах мира. Таким образом Мбаппе побил рекорд экс-голкипера французской команды Уго Льориса, на счету которого было 20 матчей.