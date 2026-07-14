Мбаппе обновил рекорд сборной Франции по количеству матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во вторник, 14 июля, вышел на поле в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в ходе которого французская сборная встретилась с командой Испании. Таким образом форвард стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на турнире.
В частности, Мбаппе принял участие уже в 21 матче на чемпионатах мира и обошел по этому показателю бывшего вратаря французской сборной Уго Льориса.
На предыдущей стадии турнира сборная Испании одержала победу над Бельгией со счетом 2:1. В свою очередь Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 в матче за выход в полуфинал. Во втором полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Англии.
10 июля Килиан Мбаппе заявил, что у него нет предпочтений касательно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира. Он подчеркнул, что матч в любом случае будет сложным.
4 июля в американской Филадельфии сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0. После завершения матча Килиан Мбаппе отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем, после чего тот бросил ему в спину мяч. Кроме того, сенатор из Парагвая Селесте Амарилья назвала Мбаппе дикарем и заявила, что вместо материнского молока он «сосал кокосы».