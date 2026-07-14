Мбаппе обновил рекорд сборной Франции по количеству матчей на чемпионатах мира

4 июля в американской Филадельфии сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0. После завершения матча Килиан Мбаппе отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем, после чего тот бросил ему в спину мяч. Кроме того, сенатор из Парагвая Селесте Амарилья назвала Мбаппе дикарем и заявила, что вместо материнского молока он «сосал кокосы».