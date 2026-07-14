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Роскосмос и NASA подтвердили совместную работу на МКС до 2030 года

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил продление работы МКС до 2030 года: новое соглашение было анонсировано после успешной стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с орбитальной лабораторией.

Источник: Аргументы и факты

Госкорпорация «Роскосмос» и американское космическое агентство NASA достигли договоренности о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Баканов.

«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — отметил Баканов в ходе пресс-конференции, состоявшейся после успешной стыковки пилотируемого транспортного корабля «Союз МС-29» с орбитальной лабораторией.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с указанным кораблем стартовала 14 июля в 17:48 по московскому времени. Стыковка с орбитальным комплексом произошла в 20:52.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» пожелал успеха экипажу новой миссии к МКС.

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