Редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и лесоруба в Индонезии

На индонезийском острове Суматра специалисты пытаются поймать редкого суматранского тигра. За последнюю неделю хищник растерзал двух человек на территории лесозаготовительной концессии в провинции Риау.
Первое нападение произошло 7 июля, когда тигр утащил 12-летнего мальчика из санитарной зоны лагеря лесорубов. Уже 10 июля жертвой зверя стал 29-летний работник концессии Эко Прасетьо, чьи останки позже нашли за пределами охраняемой территории лагеря. Специалисты по дикой природе полагают, что оба инцидента совершил один и тот же трехлетний самец. Сейчас в районе происшествия установлены специальные ловушки. После отлова тигра перевезут в естественную среду, удаленную от человеческих поселений.
Суматранский тигр классифицируется как вид, находящийся под критической угрозой исчезновения. По оценкам экспертов, в дикой природе осталось около 400 особей. Экологи отметили, что основной причиной участившихся конфликтов между хищниками и людьми является сокращение естественной среды обитания тигров из-за активной вырубки лесов на острове, передает агентство Antara.
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