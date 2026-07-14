Редчайший суматранский тигр растерзал мальчика и лесоруба в Индонезии

Первое нападение произошло 7 июля, когда тигр утащил 12-летнего мальчика из санитарной зоны лагеря лесорубов. Уже 10 июля жертвой зверя стал 29-летний работник концессии Эко Прасетьо, чьи останки позже нашли за пределами охраняемой территории лагеря. Специалисты по дикой природе полагают, что оба инцидента совершил один и тот же трехлетний самец. Сейчас в районе происшествия установлены специальные ловушки. После отлова тигра перевезут в естественную среду, удаленную от человеческих поселений.