Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей во главе сборной

57-летний специалист руководит французской национальной командой с 2012 года. За это время он привёл «трёхцветных» к победе на чемпионате мира 2018 года, выиграл Лигу наций, а также завоевал серебряные медали чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2022 года.