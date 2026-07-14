Иран впервые с начала конфликта нанес удар по кораблю ВМС Кувейта

Иран нанес удар по кораблю Военно-морских сил Кувейта, ранения получили четверо военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.
«Целью стал один из кораблей ВМС Кувейта. В результате пострадали четверо военнослужащих», — сказал он.
По словам полковника, раненым оказали медпомощь, они находятся в стабильном состоянии.
Представитель ведомства сообщил, что во время атаки военные Кувейта перехватили баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 БПЛА, запущенных из Ирана. Он утверждает, что Иран нанес удар по жизненно важным и гражданским объектам, падение обломков привело к повреждениям на земле.
Ранее сообщалось, что Иран ликвидировал ракетные пусковые установки США в Кувейте.
Напомним, 12 июля стало известно, что Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции в ответ на американские атаки была нанесена серия ударов по военным объектам США в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Омане.