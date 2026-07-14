Иран впервые с начала конфликта нанес удар по кораблю ВМС Кувейта

Представитель ведомства сообщил, что во время атаки военные Кувейта перехватили баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 БПЛА, запущенных из Ирана. Он утверждает, что Иран нанес удар по жизненно важным и гражданским объектам, падение обломков привело к повреждениям на земле.