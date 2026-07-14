Подозреваемая в покушении на Ермолаева хотела заработать деньги на покупку дома

Подозреваемая в организации взрыва в Монако и покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева хотела заработать на покупку дома на Украине. Об этом говорится в заявлении издания «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Одним из мотивов ее участия в операции называют деньги — мол, Березовская рассчитывала заработать на покупку дома на Украине», — сообщает издание, приводя заявления двух подельников женщины.
Ранее KP.RU сообщал, что тело подозреваемой в покушении на Ермолаева Анастасии Березовской было найдено под Киевом. Перед своей смертью, согласно данным офиса генпрокурора Украины, женщина успела встретиться с представителями украинской разведки.
Напомним, что покушение на бизнесмена произошло вечером 29 июня в Монако. В результате взрыва пострадали трое человек, включая самого Ермолаева. Сейчас его состояние после инцидента начало улучшаться.