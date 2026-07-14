Баканов назвал Айзекмана порядочным и смелым человеком

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал главу NASA Джареда Айзекмана, с которым впервые встретился лично, порядочным и смелым человеком. Баканов принял участие в пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.
«Вживую мы увиделись первый раз позавчера, и за эти три дня тесного взаимодействия я пришел к некоторым выводам. Первый: Джаред — человек очень порядочный. Второй — смелый. В этой ситуации, когда такие напряженные отношения между нашими странами, он прилетел поддержать миссию, где помимо наших космонавтов еще и астронавт американский», — сказал Баканов.
Он также отметил, что Айзекман выразил желание встретиться и пообщаться с онкобольными детьми-подопечными фонда Unity, рисунки которых в рамках проекта «Ракета мечты» были размещены на ракете, которая отправила «Союз МС-29» к МКС.
«Если благодаря этому хоть кому-то из ребят станет легче, значит, эта миссия была произведена не зря», — добавил глава Роскосмоса.
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала в 17:48 мск 14 июля. В 20:52 мск он пристыковался к МКС. На «Союзе МС-29» на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.