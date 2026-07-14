Баканов назвал Айзекмана порядочным и смелым человеком

«Вживую мы увиделись первый раз позавчера, и за эти три дня тесного взаимодействия я пришел к некоторым выводам. Первый: Джаред — человек очень порядочный. Второй — смелый. В этой ситуации, когда такие напряженные отношения между нашими странами, он прилетел поддержать миссию, где помимо наших космонавтов еще и астронавт американский», — сказал Баканов.