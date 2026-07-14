Врач Фостер рассказал о массовом снижении уровня тестостерона у мужчин

При этом, как отметил Джефф Фостер, уровень тестостерона может повыситься, если оптимизировать образ жизни так, чтобы создавались наилушие условия для выработки гормона. К таким условиям он отнес беспрерывный сон от 6 до 7 часов, низкий уровень стресса, занятия спортом, разнообразное питание. В то же время эксперт подчеркнул, что изменение образа жизни не поможет устранить дефицит тестостерона, если он вызван медицинскими причинами.