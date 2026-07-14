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Врач Фостер рассказал о массовом снижении уровня тестостерона у мужчин

Врач Фостер рассказал, что может помочь поднять уровень тестостерона.

Источник: www_aif_ru

Эксперт по мужскому здоровью Джефф Фостер прокомментировал данные о снижении уровня тестостерона у мужчин за последние десятилетия и рассказал о причинах массового гормонального изменения, пишет Metro.

Согласно информации издания, в период с 1972 по 2019 год средний уровень тестостерона у мужчин снизился на 54%. Это выяснили ученые, которые проанализировали данные более 118 тысяч человек.

По словам Джеффа Фостера, снижение уровня гормона могут провоцировать различные факторы, включая воздействие химических веществ и проблем со здоровьем. Он добавил, что недостаток тестостерона может увеличивать риск сердечного приступа, диабета и некоторых других состояний.

При этом, как отметил Джефф Фостер, уровень тестостерона может повыситься, если оптимизировать образ жизни так, чтобы создавались наилушие условия для выработки гормона. К таким условиям он отнес беспрерывный сон от 6 до 7 часов, низкий уровень стресса, занятия спортом, разнообразное питание. В то же время эксперт подчеркнул, что изменение образа жизни не поможет устранить дефицит тестостерона, если он вызван медицинскими причинами.