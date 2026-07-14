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Баканов сравнил волнение при запуске «Союза» с ответственностью тренера на матче

Гендиректор Роскосмоса рассказал, что глава NASA Джаред Айзекман, который также наблюдал за стартом ракеты-носителя, «очень тоже переживал и получил огромнейшее удовольствие от совместной работы».

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов сравнил ответственность, которую он чувствует при запуске ракеты-носителя с экипажем к МКС, с ответственностью тренера. Об этом он рассказал «Вестям».

«Болельщик получает удовольствие, а тренер несет персональную ответственность. Каждый старт — это моя ответственность, и я, конечно же, переживаю. Думал только о том, чтобы у ребят все получилось. Глава NASA был сегодня с нами, Джаред Айзекман, очень тоже переживал и получил огромнейшее удовольствие от совместной работы. Мы рады, что он сегодня был с нами», — поделился Баканов.

Он также отметил слаженность команды экипажа 75-й длительной миссии к МКС. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур в 17:48 мск. Корабль пристыковался к орбитальной станции в 20:53 мск. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина (первая женщина — специальный корреспондент ТАСС на МКС), а также астронавт NASA Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.

Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипажем «Союз МС-29» планируется выполнение порядка 40 космических экспериментов и целевых работ, в том числе 2 новых — «Газоанализатор-ФС» и «Теледроид». Первый позволит в будущем создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы «Теледроид» космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом.

На орбиту также отправился гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской Недели космоса национального гастрономического фестиваля «Первые в космосе».

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