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Скелет тираннозавра «Гас» продан на аукционе в США за рекордные $50 млн

Коллекционер заплатил 50,13 миллиона долларов за скелет тираннозавра «Гас» на аукционе Sotheby’s: длина хищника составляла 11,5 метра, а возраст находки оценивается в 67 миллионов лет.

Источник: Аргументы и факты

Останки тираннозавра (Tyrannosaurus rex) реализовали на торгах аукционного дома Sotheby s в Нью-Йорке за 50,13 миллиона долларов, говорится в отчете организаторов.

Сообщается, что эта сумма стала абсолютным рекордом для палеонтологических лотов.

14 июля с молотка ушли кости хищника, получившего имя «Гас» в честь владельца ранчо в Южной Дакоте, на чьей территории в 2021 году и были обнаружены находки. Длина тела существа, обитавшего на Земле примерно 67 миллионов лет назад, достигает 11,5 метра, а высота — 3,8 метра.

Как пояснили представители Sotheby s, данный экземпляр является одним из самых полных в своем роде, поскольку в ходе раскопок удалось извлечь 61% костной структуры. Эксперты полагают, что «Гас» являлся взрослой и весьма массивной особью, а на его останках присутствуют следы укусов сородичей. До начала торгов предварительная оценка лота составляла от 20 до 30 миллионов долларов.

Предыдущий ценовой максимум принадлежал скелету стегозавра по кличке «Апекс». В 2022 году этот лот приобрел американский финансист Кен Гриффин на тех же торгах Sotheby s за 44,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области обнаружили останки древней рептилии неизвестного вида.

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