Скелет тираннозавра «Гас» продан на аукционе в США за рекордные $50 млн

14 июля с молотка ушли кости хищника, получившего имя «Гас» в честь владельца ранчо в Южной Дакоте, на чьей территории в 2021 году и были обнаружены находки. Длина тела существа, обитавшего на Земле примерно 67 миллионов лет назад, достигает 11,5 метра, а высота — 3,8 метра.