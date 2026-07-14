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Спортсмены из Ростовской области завоевали медали международных соревнований

Четверо спортсменов успешно представили Ростовскую область на международных соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены из Ростовской области завоевали медали на международных соревнованиях. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Таганроженка Ксения Сапрыкина выиграла золото и серебро чемпионата мира по плаванию в ластах в Южной Корее. На дистанции 400 метров спортсменка побила рекорд Европы. Серебро она завоевала на дистанции в 200 метров.

Ростовчанин Заур Беслекоев выступил в Северной Македонии на чемпионате Европы по греко-римской борьбе и оказался сильнейшим среди спортсменов до 20 лет. В финале Заур Беслекоев досрочно победил призера чемпионатов мира и Европы. Спортсмен тренируется у Сергея Забейворота и Арташеса Закаряна.

Милена Щенятская выиграла три золотых медали турнира «Кубок Тбилиси» по художественной гимнастике. Гимнастка победила в многоборье, а также в финалах с обручем и мячом. С ней занимаются заслуженные тренеры России Антонина Кузнецова и Елена Иванова.

Арина Брыканова завоевала серебро первенства Европы по плаванию в Мюнхене. Она успешно выступила в составе сборной России в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Тренируется спортсменка у Алексея Филипца.

— Донской характер — это упорство и воля к победе. Горжусь каждым. Желаю новых достижений, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

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