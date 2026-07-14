Спортсмены из Ростовской области завоевали медали международных соревнований

Ростовчанин Заур Беслекоев выступил в Северной Македонии на чемпионате Европы по греко-римской борьбе и оказался сильнейшим среди спортсменов до 20 лет. В финале Заур Беслекоев досрочно победил призера чемпионатов мира и Европы. Спортсмен тренируется у Сергея Забейворота и Арташеса Закаряна.