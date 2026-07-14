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Трамп назвал высоким шанс на принятие жёстких санкций против РФ: что он сказал

Трамп допустил принятие США жёстких санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Сейчас он дорабатывается в Конгрессе. Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России. Так он сказал в ходе встречи с премьером Ирака Али аз-Зейди 14 июля.

Президент США заверил, что еще не обсуждал с Конгрессом некоторые положения законопроекта. Однако он высоко оценил перспективы принятия документа.

«Есть хороший шанс на то, что это будет сделано», — прокомментировал Дональд Трамп.

По версии источника телеканала CNN, американский лидер в итоге поддержит последний инициированный сенатором Линдси Грэмом* пакет санкций против РФ. Так сказал журналистам неназванный американский чиновник. По словам источника, президент США выступил за введение антироссийских ограничений.

*- признан в РФ террористом и экстремистом.

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