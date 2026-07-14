Трамп назвал высоким шанс на принятие жёстких санкций против РФ: что он сказал

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Сейчас он дорабатывается в Конгрессе. Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России. Так он сказал в ходе встречи с премьером Ирака Али аз-Зейди 14 июля.