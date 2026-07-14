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В Калининграде ищут седого 73-летнего пенсионера в чёрном спортивном костюме и кроссовках

Мужчина не выходит на связь с 11 июля.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут 73-летнего Александра Левченко, который пропал три дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад» во вторник, 14 июля.

Пенсионер ушёл из дома в Ленинградском районе Калининграда 11 июля и с тех пор не выходит на связь, его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: рост — 172 см, он худощавого телосложения, с голубыми глазами и коротко стриженными седыми волосами. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную спортивную кофту и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.

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