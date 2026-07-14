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Тысячи болельщиков следят в фан-зонах Мадрида за матчем против сборной Франции

Переполнены и бары, где показывают игру полуфинала чемпионата мира.

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Жители Испании с огромным трепетом следят за матчем своей сборной против команды Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч проходит в Арлингтоне (штат Техас, США).

Как убедился корреспондент ТАСС, тысячи болельщиков в Мадриде следят за встречей в фан-зонах, где были установлены гигантские экраны. Переполнены и бары, где показывают игру. Многие собравшиеся пришли в футболках своей национальной сборной. Хотя обстановка пока позитивная, болельщики переживают из-за исхода игры.

«Очень надеюсь, что Испания победит, у нас отличные игроки, — отметил молодой человек по имени Хосе, добавив с улыбкой, что не помнит, “когда уже так переживал”. Болельщица по имени Сандра заверила, что не сомневается в победе испанцев. “Мы сможем, мы победим”, — скандировала девушка.

Полуфинал с французами был омрачен заявлениями бывшего премьер-министра Испании (2011−2018) Мариано Рахоя. В статье для издания El Debate экс-глава правительства в преддверии матча выразил мнение, что у французской сборной состав высочайшего уровня, правда, «без французов». Слова бывшего премьера встретили критику и недовольство членов правительства Испании и представителей французских властей.

Полуфинал с участием команд Аргентины и Англии пройдет 15 июля. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

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