Тысячи болельщиков следят в фан-зонах Мадрида за матчем против сборной Франции

«Очень надеюсь, что Испания победит, у нас отличные игроки, — отметил молодой человек по имени Хосе, добавив с улыбкой, что не помнит, “когда уже так переживал”. Болельщица по имени Сандра заверила, что не сомневается в победе испанцев. “Мы сможем, мы победим”, — скандировала девушка.