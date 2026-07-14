Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диана Шурыгина прокомментировала слухи о том, что её заставляют мыть полы в СИЗО

Шурыгина назвала выдумкой публикации в СМИ о том, что её заставляют мыть полы в московском СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Скандальная блогер Диана Шурыгина, которая сейчас находится в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, прокомментировала слухи о том, что её заставляют мыть полы. Слова девушки в беседе с РИА Новости привел председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

«Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту», — процитировал он Шурыгину.

Как отметил правозащитник, блогер назвала выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее заставляют мыть полы в СИЗО. Также Шурыгина рассказала, что считает питание в следственном изоляторе сбалансированным и вкусным, помогающим поддерживать фигуру.

Ранее KP.RU сообщал, что Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения Диане Шурыгиной. Из-за нарушения условий домашнего ареста блогер была помещена в СИЗО, где проведет как минимум два ближайших месяца. Напомним, что девушку задержали по обвинению в изготовлении и распространении порнографии.

Узнать больше по теме
Диана Шурыгина: биография, личная жизнь и история громкого скандала
Диана Шурыгина — российская блогер и медийная персона, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». История девушки из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых тем в российском медиапространстве и вызвала широкий общественный резонанс. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше