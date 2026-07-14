Диана Шурыгина прокомментировала слухи о том, что её заставляют мыть полы в СИЗО

Скандальная блогер Диана Шурыгина, которая сейчас находится в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, прокомментировала слухи о том, что её заставляют мыть полы. Слова девушки в беседе с РИА Новости привел председатель ОНК Москвы Илья Высотский.
«Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту», — процитировал он Шурыгину.
Как отметил правозащитник, блогер назвала выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее заставляют мыть полы в СИЗО. Также Шурыгина рассказала, что считает питание в следственном изоляторе сбалансированным и вкусным, помогающим поддерживать фигуру.
Ранее KP.RU сообщал, что Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения Диане Шурыгиной. Из-за нарушения условий домашнего ареста блогер была помещена в СИЗО, где проведет как минимум два ближайших месяца. Напомним, что девушку задержали по обвинению в изготовлении и распространении порнографии.