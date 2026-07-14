Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО

Девушку задержали в мае 2026 года. Внимание следователей привлекла активность на платформе, где продается эротический контент. Диана Шурыгина снималась на ресурсе в качестве «модели». Вместе с ней по делу проходят девушка, которая снималась в роликах с Дианой, а также их «продюсер».