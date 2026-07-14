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Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО

Блогерша Шурыгина остаётся в СИЗО до 19 августа.

Источник: Комсомольская правда

Блогерша Диана Шурыгина в июле была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО. Девушка стала фигурантом дела об изготовлении, обороте и распространении порнографии. Троицкий районный суд Москвы решил оставить Диану Шурыгину в СИЗО еще на месяц. Об этом известили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Так, блогерша будет оставаться в следственном изоляторе до 19 августа. О продлении срока ареста ходатайствовало следствие.

Известно, что Диане Шурыгиной вменяют п. «а», ч. 3, ст. 242 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Девушку задержали в мае 2026 года. Внимание следователей привлекла активность на платформе, где продается эротический контент. Диана Шурыгина снималась на ресурсе в качестве «модели». Вместе с ней по делу проходят девушка, которая снималась в роликах с Дианой, а также их «продюсер».

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